Με πλούσιο θέαμα ξεκίνησε και το 2018 για το ΝΒΑ με τον Σερζ Ιμπάκα να το προσφέρει απλόχερα. Ο φόργουορντ των Ράπτορς κυνήγησε τον Έρικ Μπλέντσο και την στιγμή που ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ετοιμαζόταν να σκοράρει, κατέβασε τον γενικό...

Guess they didn't read the scouting report on @sergeibaka pic.twitter.com/bt94Svdfee

— Toronto Raptors (@Raptors) January 2, 2018