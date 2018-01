Άσχημο πέσιμο και τραυματισμός στο χέρι για τον Εμπίντ! (vids)

Σε μια διεκδίκηση της μπάλα στο κέντρο του γήπεδο, προσγειώθηκε απότομα με το δεξί του χέρι παγώνοντας τους ανθρώπους των Φιλαδέλφεια 76ers.

Βέβαια οι πρώτες ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι το σοβαρό, αφού δεν έχει υποστεί κάταγμα, παρά μόνο... στραμπούληγμα.

«Μου είπαν ότι το στραμπούληξα, οπότε υποθέτω ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο» είπε ο ίδιος ο Εμπίντ μετά το τέλος του αγώνα στο Φοίνιξ.

Joel Embiid stays in the game but this is a rough fall and he's holding his shooting wrist pic.twitter.com/9xwfRfiC1e

— Aaron Bruski (@aaronbruski) 1 Ιανουαρίου 2018