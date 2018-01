Γράφει ιστορία με τις «σαραντάρες» ο Χάρντεν! (pic)

Στο παιχνίδι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο «μούσιας» σημείωσε για 44η φορά στην καριέρα του 40 ή περισσότερους πόντους!

Μπορεί να ήταν η τελευταία του «σαραντάρα» για το 2017 ωστόσο αναμένονται πολλές περισσότερες από εδώ και στο εξής

For the 44th time since he entered the NBA -- and for the final time in 2017 -- James Harden scored 40+ points tonight.

That breaks a tie with Kevin Durant for the most such games since Harden's rookie season (2009-10).

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Ιανουαρίου 2018