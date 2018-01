Πριν από το παιχνίδι στην Οκλαχόμα, μεταξύ των Θάντερ και των Μάβερικς, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ έπαθε... Ουέστμπρουκ όσον αφορά τις στυλιστικές του επιλογές.

Όπως λένε οι Κινέζοι «μια φωτογραφία ισούται με χίλιες λέξεις» , οπότε δείτε την φωτογραφία του Πολ Τζορτζ την ώρα που πήγαινε στο γήπεδο...

Paul George with the New Years Eve outfit pic.twitter.com/wdg5L8rrb7

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 31 Δεκεμβρίου 2017