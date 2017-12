Ούτε με τους Τίμπεργουλβς ο Ολαντίπο! (pic)

Όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής της ομάδας, Νέιτ ΜακΜίλαν, ο πρώτος σκόρερ δεν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση με τους Τίμπεργουλβς.

Αυτό θα είναι το 3ο παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει και τη θέση του στην πεντάδα των Πέισερς θα πάρει ο Λανς Στίβενσον.

Ο Ολαντίπο πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στην Ιντιάνα, έχοντας κατά μέσο όρο 24,9 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ.

