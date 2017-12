Τα 12 άγνωστα πράγματα του Πάου Γκασόλ! (vid)

Το hoopshype δημοσίευσε ένα βίντεο με 12 πράγματα, τα οποία δεν... γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος.

Για παράδειγμα... Έχει περισσότερους πόντους από τον Μπέρναντ Κινγκ, περισσότερα ριμπάουντ από τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον και περισσότερα μπλοκ από τον Μόουζες Μαλόουν!

Είναι ένας από τους 8 παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ με περισσότερους από 20.000 πόντους, 10.000 ριμπάουντ και 3.500 ασίστ!

Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε πει την εποχή που ήταν συμπαίκτες στους Λέικερς, ότι δεν θα τον έκανε trade ούτε για τον Ντουέιν Ουέιντ, ούτε για τον Κρις Μπος.

Είναι πρεσβευτής της UNICEF, καλύτερος σκόρερ στην ιστορία των Eurobasket, ενώ είχε και guest star εμφάνιση στην διάσημη τηλεοπτική σειρά CSI!

Δείτε και τα υπόλοιπα πράγματα που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε για τον Γκασόλ!

12 things you may not know about Pau Gasol. pic.twitter.com/55WR4OzOPK

— HoopsHype (@hoopshype) 31 Δεκεμβρίου 2017