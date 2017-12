Ο Τζόουνς ξεκίνησε την σεζόν με τους Φοίνιξ Σανς με τους οποίους αγωνίστηκε σε έξι ματς έχοντας κατά μέσο όρο 1,5 πόντους, 0,7 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ.

Την είδηση αποκάλυψε το Vertical και πιο συγκεκριμένα ο Σαμς Τσαράνια

The Miami Heat plan to sign former Suns forward Derrick Jones Jr. on a two-way NBA contract, league sources say.

