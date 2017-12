Το... ζέσταμα του Κάρι για τους Γκρίζλις (vid)

Το πρόβλημα στον αστράγαλο αποτελεί παρελθόν για τον Στεφ Κάρι, ο οποίος - όπως θα δείτε - είναι... καυτός από το ζέσταμα.

Ο σούπερ σταρ τω Ουόριορς μοίρασε αυτόγραφα σε μικρούς του θαυμαστές και έστρεψε τις κάμερες πάνω του με το ξεχωριστό του ζέσταμα.

Steph Curry warms up the handles!#GrindCity / #DubNation at 8:30 pm

: https://t.co/2pt5MyD8rh pic.twitter.com/tvHgM4A0Zl

— NBA (@NBA) December 31, 2017