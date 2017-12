ΛεΜπρόν: «Στο Άκρον δεν καταφέρνουν πολλοί 18χρονοι να ζήσουν, είμαι ευλογημένος»! (vid)

Τα γενέθλιά του στο παρκέ και κόντρα στους Τζαζ θα περάσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς γίνεται 33.

Ο «Βασιλιάς» ρωτήθηκε για το πως νιώθει, τώρα που μεγάλωσε κι είχε για ακόμα μια φορά μια ώριμη απάντηση.

«Όταν είσαι από το Άκρον, δεν έχει σημασία πότε έχεις γενέθλια... Είμαι 33... Εκεί όπου μεγάλωσα, δεν καταφέρνουν πολλοί 18χρονοι να ζήσουν. Οπότε, είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι στη θέση που είμαι σήμερα και δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο. Τα 18 ήταν καλά, τα 21 κουλ...»

LeBron doesn’t take 33 for granted (via @cavs) pic.twitter.com/JiRYpwYoIq

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Δεκεμβρίου 2017