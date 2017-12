Γι' αυτό ο... γιος του Αζάια Τόμας δεν συμπαθεί τον Σακίλ! (pic & vid)

Φυσικά ο άλλοτε σταρ του ΝΒΑ αστειευόταν, αφού στην εκπομπή του ΤΝΤ είχαν «παίξει» ένα βίντεο όπου ο ένας γιος του Τόμας αποκαλούσε χοντρό τον Σακίλ.

Ο Μπάρκλει είπε γελώντας ότι την επόμενη φορά που θα τον δει θα τον... γρονθοκοπήσει στο αριστερό μάτι, με τον Αζάια Τόμας να βρίσκει την... πηγή του κακού.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter «ανέβασε» μια φωτογραφία όπου ο Σακίλ προσπαθεί να φιλήσει τον γιο του Τόμας, αλλά εκείνος τον αποφεύγει κλαίγοντας.

«Έτσι άρχισαν όλα. Τον φοβόταν πάντα» έγραψε χαρακτηριστικά.

This is when it all started @SHAQ @NBAonTNT ... He was forever scarred lol pic.twitter.com/vHGGl0rNrW

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 30 Δεκεμβρίου 2017