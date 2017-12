Ο Σέρβος point guard χρησιμοποίησε και πάλι την οξυδέρκειά του και «σέρβιρε» αιφνιδιασμό... πάρε-κάρφωσε στον Μπλέικ Γκρίφιν.

Συγκεκριμένα προσπάθησε να σώσει τη μπάλα πριν βγει εκτός των τεσσάρων γραμμών και χωρίς να βλέπει την έδωσε... συστημένη στον συμπαίκτη του.

Δείτε τι έκανε.

LOL. Did Miloš Teodosić just come up with the best assist in NBA history?? pic.twitter.com/Ke5AvFQkUA

— Yugobasket (@yugobasket) 30 Δεκεμβρίου 2017