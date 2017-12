Η φάση που έκρινε το Θάντερ - Μπακς (vids)

Το παιχνίδι των Θάντερ με τους Μπακς είχε ένα πραγματικά δραματικό φινάλε! Ο Γιάννης, σκόραρε στα 9 δέκατα πριν το τέλος το 95-97, ωστόσο όπως φαίνεται είχε πατήσει γραμμή και το καλάθι δεν έπρεπε να μετρήσει. Αυτό έφερε και την αντίδραση των παικτών των Θάντερ οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να κάνουν τους διαιτητές να αλλάξουν την απόφασή τους.

Δείτε την φάση από δύο βίντεο:

Bucks win. Giannis gets the game-winner here — even though he very clearly stepped out of bounds. No call. Ball game. pic.twitter.com/VSSMglXg2v

— Up The Thunder (@UpTheThunder) 30 Δεκεμβρίου 2017