Το νέο... ρεσιτάλ του Γιάννη με τους Θάντερ (vid)

Μπορεί να χρειάστηκε και η βοήθεια των διαιτητών για να φτάσουν οι Μπακς στη νίκη επί των Θάντερ στην τελευταία φάση και στο κάρφωμα του Γιάννη, όμως ο διεθνής άσος ήταν και πάλι εξαιρετικός και πρώτος σκόρερ για την ομάδα του.

Ο Γιάνναρος, σημείωσε 23 πόντους (10/16 διπ., 3/4 β.) και πήρε 12 ριμπάουντ σημειώνοντας double - double, ενώ έδωσε 6 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 5 λάθη.

The best from Giannis Antetokounmpo​ in tonight's WIN in OKC:

23 pts | 12 rebs | 6 asts | 1 stl | 1 blk pic.twitter.com/G90GZdwoEw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Δεκεμβρίου 2017