Ήρθε από πίσω και κάρφωσε ο Γιάννης (vid)

Τους Θάντερ εκτός έδρας αντιμετωπίζει ο Αντετοκούνμπο με τους Μπακς και ήδη ο διεθνής άσος άρχισε τα δικά του με τα καρφώματα!

The Greek Freak cuts backdoor for the SLAM!! pic.twitter.com/z8RdYLGxud

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Δεκεμβρίου 2017