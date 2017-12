Αποθέωση Αντετοκούνμπο σε Κιντ: «Πρέπει να έχεις τα αρ...α και μου αρέσει αυτό!» (vid)

«Το κοινό αποδοκίμαζε; Αλήθεια; Αλήθεια; Δεν το άκουσα καν...» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Greek Freak μετά το τέλος του αγώνα.

Είναι γεγονός ότι οι Μπακς είχαν βρεθεί στο -20 (74-54) αλλά με ένα εκπληκτικό comeback, κατάφεραν να φτάσουν στην τελική επικράτηση.

Μάλιστα ο Τζέισον Κιντ είχε αποσύρει τον Έλληνα παίκτη στον πάγκο, με τον ίδιο να λέει: «Είναι κάτι που μου αρέσει. Και πώς να το πω ευγενικά... Πρέπει να έχεις τα αρ...α για να το κάνεις αυτό. Κανείς δεν έχει ιδιαίτερη μεταχείριση στην ομάδα. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε και όλοι μας σεβόμαστε απόλυτα αυτό το γεγονός».

Επίσης τόνισε: «Είναι ωραίο το συναίσθημα της νίκης. Μείναμε ενωμένοι και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Αυτός είναι ο νούμερο '1' κανόνας της ομάδας μας. Να μην τα παρατάμε ποτέ. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον».

"We played a little bit harder in the second half and we were able to turn the game around." -@Giannis_An34 pic.twitter.com/80BHZRO2uY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 29 Δεκεμβρίου 2017