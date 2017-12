Ο Γιάννης... πέταξε ξανά και ξανά! (vids)

Τρομερός Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμα μια φορά! Ο «Greek Freak», εκτός από το γεγονός πως είναι εκείνος που κρατά στο παιχνίδι τους Μπακς, έκανε ένα απίθανο κάρφωμα που δεδομένα θα είναι η φάση του αγώνα!

Ο Γιάνναρος, πήδηξε από την βολή σχεδόν και κάρφωσε στο καλάθι προσφέροντάς μας μια τρομερή φάση! Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά αποφάσισε να το ξανά κάνει!!!

Giannis SHAKES the RIM!! pic.twitter.com/q2MdGzvscM

The Greek Freak gyrosteps past Butler and JAMS IT!! pic.twitter.com/8sin1pWSRI

