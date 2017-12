Ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν μετά από 10 χρόνια ο Κάρτερ! (pic)

Τρελαίνει κόσμο ο 40άρης Βινς Κάρτερ και δείχνει πως παραμένει αγέραστος.

Ο Vinsanity... καθάρισε τους Καβς με τους 24 πόντους του και για πρώτη φορά στην καριέρα του από το 2007 και μετά έβαλε περισσότερους πόντους από τον ΛεΜπρόν στην προσωπική τους κόντρα.

Ο Βασιλιάς έμεινε μόλις στους 16 και είδε την... πλάτη ενός εκ των κορυφαίων dunker όλων των εποχών (αν όχι του κορυφαίου). Ο ηγέτης του Κλίβελαντ νικούσε τον Κάρτερ στις προσωπικές τους μάχες στο σκοράρισμα για 20 σερί παινχίδια.

Πλέον ο Βινς του... έσπασε το σερί.

40-year old Vince Carter outscored LeBron James 24-16.

It's the first time Carter outscored LeBron since Dec. 14, 2007 (32-29 as member of Nets).

LeBron had outscored him in 20 straight matchups pic.twitter.com/31N58K89sy

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Δεκεμβρίου 2017