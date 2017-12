Εκτός για τουλάχιστον δύο μήνες ο Ρέτζι Τζάκσον (pic & vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ρέτζι Τζάκσον.

Ο 27χρονος γκαρντ των Πίστονς τραυματίστηκε στο ματς με τους Πέισερς και ούρλιαζε από τον πόνο, σοκάροντας παίκτες κι αντιπάλους.

Όπως ανακοίνωσαν οι Πίστονς, μετά τις εξετάσεις που έκανε ο παίκτης τους, ο Τζάκσον θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες, καθώς υπέστη διάστρεμμα γ' βαθμού στον δεξιό αστράγαλο.

Official injury update: Reggie Jackson suffered a right ankle sprain at the 5:24 mark of the third quarter in last night’s game against the Indiana Pacers. Results from an MRI taken last night confirmed a Grade 3 sprain.

Jackson will be re-evaluated in six to eight weeks.

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 27 Δεκεμβρίου 2017