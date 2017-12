Άτυχος ήταν ο Ναζ Μήτρου Λονγκ στο ντεμπούτο του στο ΝΒΑ.

Ο 24χρονος παίκτης των Τζαζ έπαιξε για 31 δευτερόλεπτα κόντρα στους Νάγκετς, γιατί ο Τρέι Λάιλς τον τραυμάτισε κατα λάθος στο φρύδι.

Ο Μητρου-Λονγκ βρήκε από τον αγωνιστικό χώρο και του έγιναν 9 ράμματα. Παρόλα αυτά έβαλε τους πρώτους τυου πόντους, καθώς ευστόχησε σε τρίποντο.

Naz Mitrou-Long has 9 stitches inserted after his first NBA game. pic.twitter.com/TgTh9GeO6S

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) 27 Δεκεμβρίου 2017