Η αλήθεια είναι πως φέτος τα... γεράκια μόνο επικίνδυνα δεν είναι, καθώς πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Αυτό δεν πάει να πει πως δεν υπάρχουν παίκτες στο ρόστερ που ξεχωρίζουν. Ένας από αυτούς είναι ο Κεντ Μπέιζμορ ο μεγαλύτερος... κλέφτης του ΝΒΑ, αλλά όπως φαίνεται και από την βαθμολογία, δεν φτάνει.

.@24Bazemore is among the league leaders in steals.

Watch a master at work pic.twitter.com/L6xKJnxQDX

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 27, 2017