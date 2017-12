Παίκτες της εβδομάδας οι ΝτεΡόζαν και Ουέστμπρουκ! (pic)

Παίκτες της εβδομάδας αναδείχθηκαν οι Ράσελ Ουέστμπρουκ και ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Οι δύο τους ήταν σε εκπληκτική κατάσταση, κάτι που έδειξαν και οι αριθμοί τους.

Ο ηγέτης της Οκλαχόμα είχε 29.8 πόντους μέσο όρο, 9.5 ασίστ, 9 ριμπάουντ και βοήθησε την ομάδα του να κάνει 4 νίκες, ενώ ο σταρ του Τορόντο μέτρησε 34 πόντους ανά αγώνα, 4.3 ασίστ και 57.1% στα εντός πεδιάς, ενώ οδήγησε τους Ράπτορς σε 3 νίκες

The #NBA Players of the Week for Week 10!

East: @DeMar_DeRozan of the @Raptors

West: @russwest44 of the @okcthunder pic.twitter.com/YtpGZaXReX

— NBA (@NBA) 26 Δεκεμβρίου 2017