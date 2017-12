Έγινε... clutch στην άμυνα ο Ντουράντ! (pic)

Μπορεί να είναι διάσημος για την εκπληκτικό επιθετικό του ρεπερτόριο που τον βάζει ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ στο ΝΒΑ (αν όχι ο καλύτερος), αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο Κέβιν Ντουράντ δεν νοιάζεται για την άμυνα.

Ο «KD» ήταν καταλυτικός στη νίκη των Ουόριορς επί των Καβς, όχι μόνο με τους 25 πόντους του, αλλά και με την προσήλωση του στην άμυνα στις κρίσιμες καταστάσεις.

Ο ηγέτης των «πολεμιστών» έκανε όλα τα 5 μπλοκ του και τα 2 κλεψίματα του όταν η διαφορά ήταν στους 5 πόντους, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο οι προσωπικοί του αντίπαλοι σούταραν με 0-4 σε άμυνες ένας εναντίον ενός.

Βέβαια πρωταγωνίστησε και στην περίφημη φάση με την τάπα στον ΛεΜπρόν, για την οποία οι δύο σταρ έχουν διαφορετική άποψη.

All 5 of Kevin Durant's blocks and both of his steals came with the score within 5 points.

In the 4th quarter, the Cavaliers were 0-for-4 when Kevin Durant was the primary defender

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 Δεκεμβρίου 2017