Τόμας: «Μακάρι να μην αγωνιζόμουν στα περσινά playoffs»

H περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για τον Αϊζάια Τόμας, καθώς έχασε την αδερφή του, ενώ δεν ήταν 100% έτοιμος να παίξει στην postseason με τους Σέλτικς.

Ο γκαρντ των Καβαλίερς παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN και ανέφερε πως αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω δεν θα αγωνιζόταν στα περσινά playoffs, αφού έπαιζε τραυματίας με πρόβλημα στο ισχίο.

«Έπαιζα συνέχεια με πρόβλημα στο ισχύο. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα επέλεγα να μην αγωνιστώ στα playoffs, καθώς θα μπορούσα να αγωνίζομαι τώρα. Θα ήμουν 100% υγιής», ανέφερε.

Isaiah Thomas tells @Rachel__Nichols if he could have done it all over again, he would have sat out last year's playoffs. pic.twitter.com/6equSi4v40

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 25 Δεκεμβρίου 2017