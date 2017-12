Σε... χριστουγεννιάτικο mood και τα παπούτσια των ΝΒΑers! (pics)

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τις εμπνεύσεις των NBAers, οι οποίες είχαν από Άη Βασίλη και χριστουγεννιάτικο δέντρο, μέχρι τον Grinch!

Δείτε και εσείς

Karl-Anthony Towns in the Nike Hyperdunk 2016 “Grinch” custom by @Kickstradomis tonight pic.twitter.com/odb0E0KMHq — B/R Kicks (@br_kicks) 26 Δεκεμβρίου 2017

Draymond Green completely trolls the Cavs with custom Arthur Nike Hyperdunks (via @juliephayer) pic.twitter.com/YSItf9A74f — Bleacher Report (@BleacherReport) 25 Δεκεμβρίου 2017

A detailed look at @JHarden13 in the adidas Harden Vol. 1 “Christmas” pic.twitter.com/bcPXb5iTyQ — B/R Kicks (@br_kicks) 26 Δεκεμβρίου 2017

Nick Young in the adidas T-Mac 3 for Christmas vs. Cleveland #NBAXmas pic.twitter.com/D2VXQF1xvV — B/R Kicks (@br_kicks) 25 Δεκεμβρίου 2017