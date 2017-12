Η σύμπτωση και το αρνητικό ρεκόρ... 47 χρόνων των Καβαλίερς! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η παρέα του σούταραν με ποσοστό 25% στα δίποντα, όπερ και σημαίνει 13/52 σουτ μέσα από την περίμετρο!

Ανάλογο ποσοστό είχαν οι Καβαλίερς στην πρώτη τους σεζόν στο ΝΒΑ τη σεζόν 1970-71 και πάλι σε παιχνίδι εναντίον των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς!

The Cavaliers shot 25% on their 2-point field goal attempts yesterday

The only game in franchise history in which they shot worse came in their first season (1970-71) - also against the Warriors.

26 Δεκεμβρίου 2017