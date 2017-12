Το φάουλ του Ντουράντ στον Λεμπρόν που δεν δόθηκε! (vid)

Οι Ουόριορς νίκησαν τους Καβαλίερς, με τον Ντουράντ να κάνει ένα φάουλ στον Λεμπρόν το οποίο όμως δεν δόθηκε 24.5'' από το τέλος.

Το σκορ είναι 95-92 για τους Ουόριορς, ο Λεμπρόν κάνει την... μπούκα κι ο Ντουράντ τον κόβει αντικανονικά. Οι διαιτητές επανεξετάζουν τη φάση και κρίνουν ότι έγινε καθαρά.

Ετσι, η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έφτασε στη νίκη.

BREAKING: for the first time in his career, LeBron James was not given the foul call when driving to the basket!!! pic.twitter.com/V1QLYVZ7Mf

— WTP Sports (@WTPsports) December 25, 2017