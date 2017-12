Ζεστός ξεκίνησε ο ΛεΜπρόν κόντρα στους Ουόριορς. Ο Βασιλιάς βρήκε το... άνοιγμα στην άμυνα των πρωταθλητών και κατάφερε να... απογειωθεί για ένα φοβερό κάρφωμα.

Δείτε τον Τζέιμς σε δράση

LeBron rises up and throws down the two-handed slam for the @cavs!

#AllForOne pic.twitter.com/KZMnra9v4w

— NBA (@NBA) 25 Δεκεμβρίου 2017