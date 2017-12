«Ντύθηκε» Ράσελ και Τσάμπερλεϊν ο εκπληκτικός Καντέρ! (pic & vid)

Το μας της ζωής του έκανε ο Καντέρ κόντρα στoυς Σίξερς, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη.

Παρόλα αυτά ο Τούρκος με τα... όργια (31π και 22ριμπ.) που έκανε, μπήκε σε ένα κλειστό club που υπάρχουν τεράστιοι παίκτες του ΝΒΑ

Πλέον έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που έχει 30+ πόντους και 20+ ριμπάουντ την ημέρα των Χριστουγέννων. Οι άλλοι τρεις είναι ο Τσάμπερλεϊν (3 φορές), ο Μπιλ Ράσελ και Bob Lanier. Επίσης είναι πρώτος παίκτης που φτάνει τους 20+ πόντους και τα 20+ ριμπάουντ στις 25 Δεκέμβρη από το 1986 και τον Μόζες Μαλόουν.

Enes Kanter joins Wilt Chamberlain, Bill Russell and Bob Lanier as the only players to have 30 points and 20 rebounds on Christmas. (via Elias) pic.twitter.com/BehhEMnbWC

H παράσταση του