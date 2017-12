Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ματς με τους Σίξερς ο Πορζίνγκις.

Ο ψηλός των Νικς περίμενε τον Μπούκερ και του μοίρασε ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ!.

Απολαύστε την τάπα του Λετονού σταρ

KP gets the swat and is pumped going into the half on @ESPNNBA!#Knicks #NBAXmas pic.twitter.com/Ns7qh1RqS2

— NBA (@NBA) 25 Δεκεμβρίου 2017