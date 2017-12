Η κίνηση αλληλεγγύης του Ουόλ! (vid)

Ψυχούλα ο Τζον Ουόλ, ο οποίος έδειξε πως είναι δίπλα στους συνανθρώπους του που τον έχουν ανάγκη.

Ο ταχύτατος γκαρντ των Ουίζαρντς αποφάσισε να κάνει δώρα αξίας 1.000 δολαρίων σε μια οικογένεια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Τα δώρα περιελάμβαναν προϊόντα από σούπερμαρκετ, εισιτήρια για αγώνα ΝΒΑ και πληρωμή στα δίδακτρα των παιδιών της οικογένειας (δίδυμα)

.@WashWizards point guard @JohnWall gifts family that has fallen on hard times $1,000 worth of groceries, tickets to a game and pays private school tuition for the family's twins. pic.twitter.com/MfN6alIAgU

— Good Morning America (@GMA) 25 Δεκεμβρίου 2017