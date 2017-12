12 πράγματα που δεν ξέρεις για τον Πάου Γκασόλ! (vid)

Τα λόγια είναι περιττά όταν η κουβέντα πάει στον Πάου Γκασόλ.

Ο 37χρονος Ισπανός παίζει λες και είναι... 17χρονος, κι αφού συγκλόνισε στο φετινό Eurobasket με την «φούρια ρόχα», συνεχίζει τις παραστάσεις του και στο ΝΒΑ με την φανέλα των Σπερς.

Το «HoopsHype» παρουσίασε σε ένα όμορφο βίντεο 12 πράγματα που δεν ξέρει κάποιος για τον φόργουορντ/σέντερ των «σπιρούνιων».

1) Έχει περισσότερους πόντους από τον Μπέρναρντ Κινγκ, περισσότερα ριμπάουντ από τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον και περισσότερα κοψίματα από τον Μόουζες Μαλόουν στο ΝΒΑ.

2) Είναι ένας από τους 8 παίκτες στο ΝΒΑ με 20.000+ πόντους, 10.000+ ριμπάουντ και 3.500+ ασίστ.

3) Ο Κόμπι Μπράιαντ κάποτε είπε πως δεν θα τον αντάλλασε για τους Ντουέιν Ουέιντ και Κρις Μπος.

4) Έμαθε ότι έγινε trade στο Χιούστον διαβάζοντας το «HoopsHype».

5) Δεν τού άρεσε η πίτσα στο Σικάγο.

6) Μεταξύ των διεθνών παικτών στο ΝΒΑ, είναι στο ΤΟΡ 4 σε πόντους, ριμπάουντ, τάπες και win shares στην ιστορία της λίγκας.

7) Επισκέφθηκε τους Σύρους πρόσφυγες στο Ιράκ ως πρεσβευτής της UNICEF.

8) Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Eurobasket.

9) Έχει 100% ρεκόρ νικών κόντρα σε 26 διαφορετικές ομάδες σε διοργανώσεις της FIBA.

10) Είχε έναν μικρό ρόλο στο CSI: Miami το 2010.

11) Είναι ένας από τους δύο παίκτες που έχει βραβευτεί με το «Magic Johnson» και «J. Walter Kennedy Citizenship Award». Ο άλλος παίκτης είναι ο Στιβ Νας.

12) Παρακολούθησε μαθήματα στο Χάρβαρντ το 2016.

12 things you may not know about Pau Gasol. pic.twitter.com/9XfJWrZYwD

— HoopsHype (@hoopshype) 25 Δεκεμβρίου 2017