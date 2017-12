Στα... κάτω του είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» δίνει εκτός έδρας αγώνα με τους Ουόριορς, ανήμερα των Χριστουγέννων, κι όπως είναι φυσικό, τού λείπει η οικογένειά του.

«Το να είμαι μακριά από την οικογένειά μου τις γιορτές είναι ό,τι χειρότερο! Αγαπώ αυτό που κάνω και δεν θα το άλλαζα για τίποτα στον κόσμο, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός για το πως νιώθω τώρα», έγραψε στο twitter.

Πάντως, και ο Στιβ Κερ δήλωσε πως είναι απαίσιο να ταξιδεύεις τις γιορτινές ημέρες και δήλωσε χαρούμενος που έμεινε σπίτι του.

Being away from my family for the Holidays for work is the absolute worst! Love what I do and wouldn't change it for the world but doesn't change the fact of how I'm feeling at this moment! #MissingTheJamesGang

— LeBron James (@KingJames) 25 Δεκεμβρίου 2017