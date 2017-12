70α Χριστούγεννα στο παρκέ για το ΝΒΑ!

Η γιορτινή αυτή ημέρα έχει συνδυαστεί πλέον με δυνατές αναμετρήσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με εκατομμύρια κόσμου να περιμένουν εναγωνίως να δουν τις αγαπημένες τους ομάδες να νικούν.

Έτσι και φέτος, οι... συγκινήσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου δεν λείπουν, με τους φιλάθλους να μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ.

Φυσικά, το ματς που ξεχωρίζει από το γιορτινό πρόγραμμα είναι το Ουόριορς - Καβαλίερς, οι οποίοι συναντιούνται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Το gazzetta.gr παρουσιάζει μερικά στοιχεία για την ημέρα των Χριστουγέννων στο ΝΒΑ, για να μην είσαι... αδιάβαστος!

Find out what's in store for the NBA on Christmas Day! #NBAXmas pic.twitter.com/YKcvkl6gKf — NBA (@NBA) 25 Δεκεμβρίου 2017

1) Αυτή είναι η τρίτη διαδοχική χρονιά που Καβαλίερς και Ουόριορς αγωνίζονται στις 25/12.

2) Οι Σέλτικς παίζουν το πρώτο τους εντός έδρας χριστουγεννιάτικο παιχνίδι κόντρα στους Ουίζαρντς

3) Σε όλα τα ματς, οι ομάδες συναντιούνται για πρώτη φορά φέτος.

4) Οι Νικς και οι Λέικερς είναι οι πιο νικηφόρες ομάδες των Χριστουγέννων, καθώς έχουν ρεκόρ 22 νικών.

5) Πέντε παιχνίδια διεξάγονται για 10η σερί σεζόν, με μετάδοση σε πάνω από 200 χώρες και σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

6) Το ABC θα δείξει για πρώτη φορά τρία παιχνίδια, ενώ από ένα το ESPN και το ΤΝΤ.

7) Ο Κόμπι είναι ο παίκτης που κρατάει ρεκόρ καριέρας σε πόντους τα Χριστούγεννα, έχοντας 395 πόντους σε 16 ματς.

8) ΛεΜπρόν και Ουέιντ έχουν κάνει ρεκόρ πόντων και ασίστ με 301 και 76 αντίστοιχα, το τρίτο πιο υψηλό και στις δύο κατηγορίες.

9) Ο Hall of Famer Μπέρναρντ Κινγκ σκόραρε 60 πόντους στις 25/12/1984 για τους Νικς κόντρα στους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα.

10) Για 52η φορά θα παίξουν Χριστούγεννα οι Νικς.

11) Οι παίκτες που έχουν σκοράρει τουλάχιστον 50 πόντους σε ένα ματς φέτος: Μπράντλεϊ Μπιλ, Τζέιμς Χάρντεν και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

12) Ο Κέβιν Ντουράντ έχει το ρεκόρ πόντων εν ενεργεία αθλητών, 44 για τους Θάντερ κόντρα στους Νάγκετς το 2010.

13) 37 παίκτες εκτός ΗΠΑ εκπροσωπούν 23 χώρες και 6 Ηπείρους, οι Σέλτικς έχουν τους περισσότερους (6).

14) Ο Καρμέλο Άντονι είχε κατά μέσο όρο 33.2 πόντους σε πέντε σερί παιχνίδια Χριστουγέννων.

15) Ο «καλύτερος έκτος παίκτης» του ΝΒΑ για τη σεζόν 2016-17, ο Έρικ Γκόρντον, θα γιορτάσει τα γενέθλιά του στο παρκέ, καθώς θα γίνει 29 ετών.

16) Οι Σίξερς κάνουν για πρώτη φορά εμφάνιση ανήμερα των Χριστουγέννων, μετά από 16 χρόνια.

17) Οι Σέλτικς, οι Καβαλίερς και οι Ρόκετς έκαναν σερί τουλάχιστον 13 νικών φέτος κι έγιναν οι πρώτες ομάδες που το καταφέρνουν αυτό σε 30 ματς την ίδια σεζόν. Οι Ρόκετς, βέβαια, έχουν φτάσει στις 14 σερί.

18) Ο Ντουέιν Ουέιντ έχει απολαύσει 10 νίκες ανήμερα Χριστουγέννων, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη.

19) Η Ντόρις Μπουρκ του ESPN θα είναι αναλύτρια για 8η φορά φέτος, στο Ουίζαρντς-Σέλτικς στο ΑΒC. Είναι η πρώτη γυναίκα αναλύτρια του ΝΒΑ.

20) Οι Σέλτικς παίζουν πρώτη φορά εντός έδρας. Μέχρι πριν είχαν 28 ματς εκτός και 2 σε ουδέτερη έδρα.