Δυσάρεστα νέα για Μάτζικ και Νίκολα Βούτσεβιτς.

Ο Μαυροβούνιος σέντερ υπέστη κάταγμα στο στο αριστερό χέρι στο ματς με τους Ουίζαρντς και σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα θα λείψει από 6 έως 8 εβδομάδες.

Ο Βούτσεβιτς μετρούσε μέχρι τώρα 17.8 πόντους, 9.6 ριμπάουντ ανά ματς.

Bad news for the @OrlandoMagic: Nikola Vucevic is out indefinitely with a fractured metacarpal in his left hand. #PureMagic pic.twitter.com/GKdpfrQV4y

— FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) 24 Δεκεμβρίου 2017