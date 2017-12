Και στο τέλος μιλάει ο Ουέστμπρουκ!

Με το σκορ στο 117-117, ο «Russ»... όπλισε πίσω από τα 7.25 κι εκτέλεσε τους Χοκς στη λήξη του αγώνα, χαρίζοντας τη νίκη στους Θάντερ!

Δείτε το χαμό που επικράτησε!

The Brodie and the buzzer-beater. Here's how it looked on @FoxSportsOK pic.twitter.com/4S14VFGNrA

— OKC THUNDER (@okcthunder) 23 Δεκεμβρίου 2017