Τρομερό ρεκόρ για τον Κούζμα! (vid)

Συγκεκριμένα, ο rookie των Λέικερς συνέβαλε τα μέγιστα κόντρα στους Ουόριορς, καθώς μέτρησε 27 πόντους και 14 ριμπάουντ, κι ας έχασε η ομάδα του με 113-106.

Έτσι, σημείωσε για τρίτο σερί παιχνίδι 25+ πόντους στην rookie καριέρα τους, βάζοντας το όνομά του δίπλα στους Ουέστ και Μπέιλορ.

Ο ίδιος τόνισε πως αυτό είναι μεγάλη τιμή και τονώνει την αυτοπεποίθησή του.

Kyle Kuzma led the Lakers tonight with a team-high 27 points and 14 rebounds against Golden State. pic.twitter.com/TqUJhuNlx0

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 23 Δεκεμβρίου 2017