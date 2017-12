Ο διεθνής άσος, τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους (8/17 διπ., 1/3 τρ., 7/8 β.), ενώ επίσης πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε 5 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο και μάλιστα πολύ κρίσιμο, μιας και ήταν στα τελευταία λεπτά, βγαίνοντας στον αιφνιδιασμό όπου και σκόραρε.

Δείτε τα καλύτερά του:

The best from Giannis Antetokounmpo in tonight's WIN over the Hornets:

26 pts | 7 rebs | 5 asts | 1stl pic.twitter.com/AgxYl1fAta

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 Δεκεμβρίου 2017