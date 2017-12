Το... αρνητικό ρεκόρ του Πορζίνγκις! (pic)

Βέβαια για... δύο σουτ γλίτωσε το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ, το οποίο ανήκει στον Τζέραλντ Ουίλκινς (σ.σ. αδερφός του Ντομινίκ) ο οποίος το 1990 και σε ματς κόντρα στους Κλίπερς είχε 0/13 εντός παιδιάς.

Παρόλα αυτά είναι ο 5ος seven footer των Νικς ο οποίος τελειώνει ένα ματς με περισσότερα από 0/10 σουτ.

Οι προηγούμενοι τέσσερις ήταν οι Αντριου Μπάινουμ (0/11 το 2013-14), Μάτ Γκάιγκερ (0/10 το 1998-99), Κρις Κέιμαν (0/10 το 2011-12) και Στιβ Στιπάνοβιτς (0/10 το 1985-86).

