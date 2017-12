Μετά τον Κάρτερ, ο... ΝτεΡόζαν στο Τορόντο! (pic)

Ο σταρ του Τορόντο έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον «Big Vince» στην ιστορία των Ράπτορς που σημειώνει περισσότερους από 40 πόντους σε 10 παιχνίδια.

Ο ΝτεΡόζαν ήταν ασταμάτητος στο ματς με τους Σίξερς με αποτέλεσμα να σταματήσει στους 45 πόντους.

