O «καυτός» Κούζμα θύμισε το ρεσιτάλ του Ρόουζ! (vids)

Κέφια είχε ο Κάιλ Κούζμα κόντρα στους Ρόκετς, αφού σκόραρε 38 πόντους, ενώ αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το ξεκίνημα του στο ματς.

Ο rookie των Λέικερς είχε 9/9 σουτ στο πρώτο ημίχρονο, όντας ασταμάτητος.

Ο τελευταίος rookie που έιχε 9/9 ή παραπάνω εύστοχα χωρίς να χάσει σουτ σε ένα ημίχρονο ήταν ο Ντέρικ Ρόουζ στις 18/3 του 2009.

Τότε ο «D-Rose» είχε 10/10 σουτ στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους Θάντερ.

Kyle Kuzma resets his career high once again with 38 points, shooting an efficient 70% from the field with 7 triples #LakersWin pic.twitter.com/C1X1ieY1Me

Kyle Kuzma made all 9 field-goal attempts in first half. Last rookie to go 9-for-9 or better in a half was Derrick Rose (3/18/09 at OKC; 10/10 in 2nd half). pic.twitter.com/FZAcoOaaSq

— NBA History (@NBAHistory) 21 Δεκεμβρίου 2017