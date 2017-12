Στην G-League ο Αζάια Τόμας (pic)

Συγκεκριμένα ο σταρ του ΝΒΑ θα προπονείται με τους Κάντον Τσαρτζ και μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου αναμένεται να κάνει την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Την είδηση αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια μέσα από το Vertical ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι Καβαλίερς έστειλαν τον Τόμας στους Κάντον Τσαρτζ ώστε ο All Star γκαρντ να συνεχίσει την πρόοδο της αποκατάστασής του για την επιστροφή».

Sources: Cleveland has assigned Isaiah Thomas to G League affiliate Canton as the All-Star guard continues progress toward return.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 21 Δεκεμβρίου 2017