Θερμό επεισόδιο Λίλαρντ με οπαδούς (pics & vids)

Δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο την ήττα των Μπλέιζερς από τους Γουλβς ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, αλλά και τους... θερμούς οπαδούς που περίμεναν έξω από το γήπεδο.

Ο 27χρονος γκαρντ, πηγαίνοντας στο λεοφωρείο της ομάδας του, άκουσε να τού φωνάζουν συνθήματα και να τον κατηγορούν για ομοφοβία.

Ο ίδιος πήγε προς το πλήθος και ρωτούσε να μάθει ποιος τα είπε αυτά.

«Ποιος από εσάς το είπε αυτό;», είπε φανερά εκνευρισμένος ο Λίλαρντ. Κανείς δεν απάντησε, αλλά μια γυναίκα έδειξε τον... υπεύθυνο.

So I stayed post game for autographs and Dame Lilliard had some things to say @BleacherReport @espn @SportsCenter pic.twitter.com/YIdCri2EYz

Ο Λίλαρντ απαίτησε να του ζητήσουν συγγνώμη, ενώ υποστήριξε στο «ESPN» πως «Δεν πειράζω κανέναν. Αυτοί ήταν ασεβείς απέναντί μου».

Αμέσως μετά, ακολούθησαν και... τιτιβίσματα από τον παίκτη των Μπλέιζερς.

They just lookin for attention. I’m lookin past his camera because he not even the one that said it. https://t.co/PXXzs9B73L

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 19 Δεκεμβρίου 2017