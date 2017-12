Επιστρέφει τα Χριστούγεννα ο Εμπίντ (pic)

Χωρίς τον Τζοέλ Εμπίντ θα πορευτούν οι Σίξερς στα επόμενα δύο ματς με τους Ράπτορς (21 και 23/12).

Αιτία, οι πόνοι που νιώθει ο 23χρονος σέντερ στη μέση, με αποτέλεσμα να μείνει για λίγες ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN», ο Εμπίντ αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ τα Χριστούγεννα, στο παιχνίδι με τους Νικς.

Sources on ESPN: Sixers center Joel Embiid could miss two more games with sore back, but optimism he'll be in lineup on Christmas Day against New York. https://t.co/t33QRk1kdQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 20 Δεκεμβρίου 2017