Απίστευτο: Έκλεψαν τη λεκάνη από την τουαλέτα του Βιλανουέβα! (pics)

Ο ίδιος «ανέβασε» στο twitter την περιπέτεια που περνάει όπως επίσης και τις... αμέτρητες ώρες που περίμενε την αστυνομία του Ντάλας να μεταβεί σπίτι του για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ διαπίστωσε με έκπληξη ότι όχι μόνο έλειπαν αντικείμενα αξίας, αλλά και η... λεκάνη από την τουαλέτα του!

«Αλήθεια, ποιος το κάνει αυτό; Ποιος κλέβει λεκάνες» έγραφε απορημένος στο twitter.

Δείτε τις αναρτήσεις του...

They stole my toilet...... I’m not making this shit up. Still waiting @DallasPD pic.twitter.com/Go9BP3itSB — Charlie Villanueva (@CVBelieve) 20 Δεκεμβρίου 2017

Appliances all gone, like are you serious? This is mind blowing @DallasPD — Charlie Villanueva (@CVBelieve) 20 Δεκεμβρίου 2017

I’m still tripping, who steals a toilet? Like why a toilet, 1 toilet @DallasPD still not at my house — Charlie Villanueva (@CVBelieve) 20 Δεκεμβρίου 2017