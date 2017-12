Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε πρωταγωνιστής σε μια φάση που μάλλον δε θα ήθελε. Ο Λεμπρόν έκανε την επαναφορά για την ομάδα του, παίκτη ελεύθερο δεν έβρισκε και είχε μπροστά του την... πλάτη του Γιάννη. Πέταξε πάνω του την μπάλα για να μην του μείνει στα χέρια και μάλιστα στη συνέχεια πήρε ο ίδιος την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντο.

LeBron James inbounds it to himself off Giannis' back, then splahes a CLUTCH three!

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) 20 Δεκεμβρίου 2017