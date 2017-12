Τα δάκρυα του Μάτζικ και του Τόμας στη συγκλονιστική τους επανένωση! (vid)

Ο Μάτζικ έσπευσε να ζητήσει συγνώμη από τον δακρυσμένο Τόμας, αφού είχε παραδεχθεί ότι είχε μεσολαβήσει για να «κοπεί» ο Αζάια Τόμας από το τελικό ρόστερ της dream team το 1992.

«Είναι μια απίστευτη μέρα. Όλοι μου έλεγαν ότι έπρεπε να τα βρούμε. Έτσι, όσο περισσότερο μου το έλεγαν, τόσο και εγώ έμενα μακριά από όλο αυτό» έλεγε μεταξύ άλλων ο Τζόνσον στη συγκινητική τους συνάντηση ώσπου έφτασε η στιγμή της κορύφωσης.

«Είσαι ο αδερφός μου. Συγχώρεσέ με αν σε πλήγωσα, ότι ήμασταν απομακρυσμένοι τόσο καιρό, αλλά ο Θεός είναι καλός και μας έφερε πάλι κοντά...»

Οι στιγμές που ακολούθησαν; Απλά... συγκλονιστικές!

“Let me apologize to you. If I hurt you. That we haven’t been together.”#PlayersOnlyMonthly pic.twitter.com/nDpfDfZek8

— NBA TV (@NBATV) 20 Δεκεμβρίου 2017