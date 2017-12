Ένας αγώνας μπάσκετ πήρε πολύ άσχημη τροπή για μια φίλαθλο στο ματς μεταξύ των Χιτ και των Χοκς.

Άρχισε να κάνει εμετό πίσω από τον πάγκο και το κακό ολοκληρώθηκε όταν την έπιασε και η κάμερα να το κάνει.

Αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, όπως η κυρία, καλύτερο θα ήταν να μην δείτε το βίντεο!

This woman is just puking her brains out behind the bench. My god. pic.twitter.com/7CkP620hID

— Bailey Carlin (@BaileyCarlin) 19 Δεκεμβρίου 2017