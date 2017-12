Η σημαία στον ιστό της: Aποσύρθηκαν οι φανέλες του Κόμπι! (pics & vids)

Είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές στη ζωή ενός αθλητή.

Ο Κόμπι Μπράιαντ πήρε τη θέση που του αξίζει στο Staples Center, αφού οι φανέλες του (Νο.24 και Νο8) αποσύρθηκαν και ανέβηκαν ψηλά στην οροφή του γηπέδου των Λέικερς για να θυμίζουν σε όλους το μεγαλείο του τεράστιου Black Mamba. Ένας τύπος που πήρε 5 πρωταθλήματα στο ΝΒΑ και κατάφερε να σημειώσει 81 πόντους κόντρα στους Ράπτορς.

Οι Λέικερς ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό video (η συγκινητική επιστολή που είχε γράψει παλιότερα ο Κόμπι για το αγαπημένο του άθλημα, το μπάσκετ που υπηρέτησε για 20 χρόνια) που έπαιξε λίγο πριν αποσυρθούν οι φανέλες. Αργότερα το μικρόφωνο πήρε ο Μάτζικ Τζόνσον που παρουσίασε τον «Black Mamba», λέγοντας πως ο Κόμπι είναι ο κορυφαίος παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας. «Σε ευχαριστούμε που έμεινες πιστός», ήταν η ατάκα της ιδιοκτήτριας των Λέικερς, Μπας η οποία συνοδεύτηκε με χειροκρότημα από τους φίλους των Λέικερς.

Με την σειρά του ο Κόμπι Μπράιντ ξεκίνησε τον συγκινητικό του λόγο χρησιμοποιώντας την φράση του Καβάφη από την «Ιθάκη», «Σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι», φέρνοντας και...άρωμα Ελλάδας σε μια συνολικά «μαγική» βραδιά.

Πλέον οι φανέλες με το Νο.8 και το Νο.24 θα βρίσκονται δίπλα από αυτές των Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Μάτζικ Τζόνσον, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Τζέρι Ουέστ, Σακίλ Ο' Νιλ, Τζέιμς Ουόρθι, Έλτζιν Μπέιλορ, Γκέιλ Γκούντριχ και Τζαμάλ Ουίλκς.

Η παλιά δόξα των Λέικερς γνώρισε την αποθέωση από το κοινό που συγκεντρώθηκε στο γήπεδο για να του υποκλιθεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ αποσύρονται δύο φανέλες του ίδιου παίκτη σε μια ομάδα.

Νωρίτερα ο Κόμπι είχε φτάσει με ελικόπτερο στο Staples Center μαζί με την οικογενειά του. Να σημειωθεί πως οι Ουόριορς δεν πήγαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και έμειναν στο παρκέ για να δουν την μεγάλη στιγμή που ο Κόμπι είδε τις φανέλες του να αποσύρονται!

