Θα μας τρελάνουν οι Σέλτικς. Η ομάδα του Στίβενς είναι απίστευτα εύστοχη στο ξεκίνημα του ματς με τους Πέισερς.

Οι Κέλτες είχαν 10/10 σουτ στο ξεκίνημα τους ματς, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην Ιντιάνα.

Δείτε όλες τις εκτελέσεις τους

Every made bucket from the @celtics 10 for 10 shooting start on @NBATV! pic.twitter.com/3fyqtoPLRz

— NBA (@NBA) 19 Δεκεμβρίου 2017