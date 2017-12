Οι Νικς πήγαν στη Σάρλοτ για να πάρουν το διπλό, αλλά οι Χόρνετς είχαν άλλη άποψη.

Η παρέα του Κέμπα Ουόκερ επικράτησε με 109-91, έφτασε στο 11-19 και έδειξε τα... δόντια της κόντρα σε μια ομάδα που έπεσε πλέον στο 16-14.

Για τις «σφήκες» κορυφαίος ήταν ο Καμίνσκι με 24 πόντους, ο Κιντ-Γκίλχριστ είχε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Χάουαρντ πρόσθεσε 11 πόντους μαζί με 10 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ο Μπίσλεϊ είχε 23.

